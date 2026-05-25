Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Неблагодарные уроды!»: калининградец не смог сдержать эмоций, увидев, что произошло с новой спортплощадкой (видео)

Объект на Северной горе не продержался и десяти месяцев.

Источник: Клопс.ru

На улице Глинки в Калининграде вандалы разгромили новую спортивную площадку. Об этом «Клопс» рассказали местные жители.

По словам одного из очевидцев, спортплощадку на Северной горе открыли в прошлом году ко Дню физкультурника.

«Администрация Калининграда подарила такой красивый спортивный городок. В СМИ сообщали, что его стоимость — более 19 миллионов рублей, — отметил собеседник “Клопс”. — Всё было сделано на совесть — любо-дорого посмотреть. И вот что натворили местные — вырвали беговую дорожку. Теперь она как после бомбёжки. Раскидали покрытие по всей площадке, накидали мусор — просто нет слов! Что это за бесы настоящие! Вот такие неблагодарные, мягко говоря, уроды».

В Калининграде ко Дню физкультурника торжественно открыли две современные спортивные площадки: одну — на Северной горе, а вторую — на набережной Адмирала Трибуца.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше