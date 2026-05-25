Уголовное дело завели по факту загрязнения реки в Нижегородской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о загрязнении реки в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
По материалам дела, неочищенные канализационные стоки попадали в речку Рязанку из-за неисправности инженерных систем в Богородске. Это и привело к загрязнению реки.
«Указанное может негативно сказаться на состоянии окружающей среды и здоровье местных жителей. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли», — говорится в сообщении Следственного комитета России.
Также обращение поступило в приемную председателя СКР Бастрыкина. В связи с этим он затребовал доклад у руководителя регионального следственного управления Айрата Ахметшина. Также Александр Бастрыкин попросил предоставить информацию о работе по восстановлению прав местных жителей.
Ранее жители Богородска пожаловались на растекшиеся по городу канализационные воды. Районная администрация утверждает, что проблема возникла из-за переполнения канализаций и ливневок паводковой и талой водой.