Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поселок под Волгоградом выживает без воды четверо суток, вмешалась прокуратура

В поселке Царицын водоснабжение прекращено на шести улицах.

Источник: Комсомольская правда

Жители поселка Царицын Городищенского района Волгоградской области уже четверо суток выживают без воды. В населенном пункте объявили режим ЧС. Прокуратура региона организовала проверку в связи с частичным прекращением водоснабжения, сообщили в ведомстве.

— Согласно имеющимся данным водоснабжение прекращено на шести улицах населенного пункта в связи с выходом из строя одной из трех водонапорных скважин, — рассказали в областной прокуратуре.

По данным надзорного органа, местные власти организовали подвоз питьевой воды на обезвоженные улицы, пока решается вопрос о ремонте скважины. До полного восстановления водоснабжения прокуратура будет держать ситуацию на контроле.

А пока в домах жителей поселка Царицын вода с 21 мая днем не идет вовсе, а по ночам течет из кранов тонкой струйкой. Люди не спят, пытаясь набрать хоть немного живительной влаги для себя, домашнего скота, птицы и огорода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Где в Волгограде отключили горячую воду в мае 2026.

Где в Волгограде отключат горячую воду в июне 2026: адреса, даты, график.