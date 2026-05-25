В Ингушетии запущен проект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы»

Он позволит повысить уровень информатизации учебных заведений.

Источник: Национальные проекты России

Региональный проект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» стартовал на территории Ингушетии в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве промышленности и цифрового развития республики.

Согласно новому проекту, в регионе будет проведено оснащение школ локальными вычислительными сетями, что создаст основу для внутреннего контура обмена данными, централизованного доступа к образовательным ресурсам и повышения общей информатизации учебных заведений. Также в перечне работ — модернизация сетевой инфраструктуры, подключение к защищенным каналам связи и обеспечение антивирусной защиты.

Активная фаза реализации проекта стартует в текущем году. Специалисты завершают этап проектирования и уточнения перечня школ под подключение.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.