В Ингушетии запущен проект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы»

Региональный проект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» стартовал на территории Ингушетии в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве промышленности и цифрового развития республики.
Согласно новому проекту, в регионе будет проведено оснащение школ локальными вычислительными сетями, что создаст основу для внутреннего контура обмена данными, централизованного доступа к образовательным ресурсам и повышения общей информатизации учебных заведений. Также в перечне работ — модернизация сетевой инфраструктуры, подключение к защищенным каналам связи и обеспечение антивирусной защиты.
Активная фаза реализации проекта стартует в текущем году. Специалисты завершают этап проектирования и уточнения перечня школ под подключение.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.