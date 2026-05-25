Газовщики пригрозили отключить от газа более 43 тысяч квартир в Калининградской области

Более 43 тысяч квартир и жилых домов в Калининградской области могут остаться без газа из-за долгов и отсутствия договоров на техобслуживание, сообщает пресс-служба «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург». Отключения будут проходить с мая по сентябрь затронут практически все муниципалитеты области.
«На сегодняшний день более 43-х тысяч абонентов Калининградской области не заключили договоры на техническое обслуживание газового оборудования, что составляет почти 10% от всех потребителей физических лиц. Более шести тысяч из них имеют задолженность по оплате за поставленный газ», — уточнили в компании.
«Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» предупредил, что при невыполнении требований законодательства к нарушителям будут применяться крайние меры — собственники домов и квартир, не заключившие договоры ТО ВДГО/ВКГО и не погасившие долги, будут отключены от системы газоснабжения в межотопительный период (с мая по сентябрь 2026 года). Отключения затронут практически все муниципалитеты области и повлекут дополнительные расходы для абонентов — оплату работ по отключению и последующему подключению газа.
Ограничения поставки природного газа вводятся в соответствии с пунктом 45 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 № 549, напомнили в компании.
В мае 2025 года «Калининградгазификация» сообщалао планах приостановить подачу газа потребителям 33 многоквартирных домов, собственники 167 квартир в которых не заключили договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового или внутриквартирного газового оборудования.