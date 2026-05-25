Почти 800 семей Томской области воспользовались прокатом вещей для малышей

Наибольшей популярностью пользуются коляски для новорожденных.

Источник: Национальные проекты России

Бесплатные пункты проката вещей для новорожденных в Томской области за год помогли почти 800 семьям. Мера поддержки реализуется в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.

В Томске пункт проката открыт на базе центра «Малышок». Аналогичный пункт работает в Стрежевом на базе центра социальной помощи семье и детям «Детство». Обратиться за поддержкой может любая семья Томской области, подходящая под критерии. Для жителей отдаленных районов действует бесплатная доставка.

Право на получение предметов проката имеют семьи с детьми до двух лет. Поддержка распространяется на студенческие, малоимущие, молодые и многодетные семьи, одиноких матерей, семьи участников специальной военной операции, а также родителей, воспитывающих ребенка с инвалидностью.

В прокат можно взять более 20 наименований товаров. Все предметы проходят санитарную обработку и выдаются в исправном состоянии. Наибольшей популярностью пользуются прогулочные коляски и коляски для новорожденных.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.