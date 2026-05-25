В детских лагерях Прикамья вводят частичный запрет на смартфоны

Эксперты отмечают, что детям не хватает живого общения.

Частичный запрет на смартфоны вводят в детских лагерях Пермского края, сообщает ИА «Текст» со ссылкой на руководителя координационного совета МОО «Содействие детскому отдыху» Валерия Долгих.

По словам эксперта, современным детям не хватает живого общения — в школе, кружках и даже в кругу семьи. Оказавшись на природе, они пытаются восполнить этот недостаток, общаясь со сверстниками. Телефоны в лагерях теперь хранятся у взрослых. В определённые часы их выдают, чтобы ребёнок мог позвонить родным.

Специалисты отмечают, что постоянная связь с родителями мешает адаптации к лагерной жизни. Кроме того, дети часто теряют свои гаджеты.

Специалисты отмечают, что постоянная связь с родителями мешает адаптации к лагерной жизни. Кроме того, дети часто теряют свои гаджеты.