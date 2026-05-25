В Светлогорске начали собирать мозаичное панно для скейт-площадки

В Светлогорске на территории новой скейт-площадки возле ФОКа появится большое мозаичное панно в стиле пиксель-арта с аллюзией на «Сотворение Адама». Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.
Как уточнили в пресс-службе, панно будут собирать в пять этапов. Первый мастер-класс по созданию мозаики прошел 24 мая. К работе могли присоединиться все желающие, участникам предлагали собирать фрагменты картины из цветных стеклянных элементов по схеме.
С инициативой создания панно выступил проект «Неспешный город». В администрации сообщили, что поддержали идею и закупили необходимые материалы.
Ранее проект «Неспешный город» сообщал, что площадь панно составит около 10 кв. м. Для его создания потребуется 20,8 тыс. мозаичных элементов. Во время первой встречи участники собрали около пятой части композиции.
Следующий мастер-класс по сборке мозаики запланирован на 29 мая. Он также пройдет на скейт-площадке возле ФОКа, участие смогут принять все желающие.
