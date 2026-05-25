В Ростовской области двое утонули в водоемах

Первая драма разыгралась днем в городе Белая Калитва. В парке Молодежный, где оборудован городской пляж, двое местных жителей решили переплыть реку Калитву. На середине дистанции один из них — 15-летний юноша — внезапно ушел под поверхность. Его приятель предпринял попытку выручить товарища, однако не совладал с течением и сумел добраться до суши в одиночку. Очевидец случившегося оперативно вызвал спасателей, но к моменту прибытия помощи было уже поздно. Водолазы поисково-спасательной службы извлекли тело погибшего со дна реки.