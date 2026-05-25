Извинения запоздали. Задержан устроивший ДТП сын миллиардера

ДТП на крутом Похвалинском съезде случилось 20 мая, и удивительно, что в нём не пострадали люди — только машины. Сначала после отказа водителя кабриолета от медосвидетельствования ГАИ составило на него четыре административных протокола: собственно за отказ, за отсутствие страховки, за порчу городского имущества в аварии и за нарушение правил дорожного движения. Юноше, по данным инспекции, грозило лишение прав на два с половиной года и штраф в 55 тысяч рублей.