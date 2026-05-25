Минобразования сказало, могут ли абитуриенты подать документы в вуз онлайн

Минобразования сказало, могут ли белорусские абитуриенты подать документы в вуз онлайн. Подробности БелТА сообщил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов.
По его словам, в вузы страны абитуриенты в электронном виде документы не подают. Сергей Пищов обращает внимание на предварительную регистрацию и электронную очередь, которой пользуются будущие студенты.
Начальник главного управления добавил, что в большинстве белорусских вузов созданы личные кабинеты абитуриентов, где также есть возможность предварительно заполнить заявление и ряд других документов. Приемная комиссия сможет оперативно все рассмотреть, дать абитуриенту рекомендацию в случае, если каких-то из документов не хватает.
Пищов подчеркивает, что подать документы в вуз абитуриент может только лично. Ему следует предоставить аттестат или диплом об образовании, документ, удостоверяющий личность:
— Сертификаты централизованного экзамена или централизованного тестирования — присутствие абитуриента при подаче документов является обязательным условием.
