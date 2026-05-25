Задержан устроивший ДТП сын миллиардера

21-летний сын покойного нижегородского миллиардера Сергей Корнилов, пьяным устроивший в центре города ДТП с тремя машинами и потом эпатировавший публику высокомерными заявлениями, вышел в соцсети с извинениями. Но они уже не помогли: вскоре юношу задержала полиция. Его поместили в изолятор временного содержания, а в рамках уголовного дела по фактам опасного вождения следствие готовит ходатайство о доманшем аресте. Жёлтый кабриолет Mercedes, которым управлял молодой человек, арестован как вещдок. С подробностями — nn.aif.ru.
Административкой не отделается.
ДТП на крутом Похвалинском съезде случилось 20 мая, и удивительно, что в нём не пострадали люди — только машины. Сначала после отказа водителя кабриолета от медосвидетельствования ГАИ составило на него четыре административных протокола: собственно за отказ, за отсутствие страховки, за порчу городского имущества в аварии и за нарушение правил дорожного движения. Юноше, по данным инспекции, грозило лишение прав на два с половиной года и штраф в 55 тысяч рублей.
Остановило бы это сына и наследника покойного гендиректора группы компаний по продаже автомобилей? Вряд ли. К моменту аварии на Похвалинском съезде на счету у него уже был 161 административный материал на общую сумму 719 000 рублей, причём протокол касался систематической неуплаты штрафов в срок.
Вскоре после аварии Сергей Корнилов устроил фотосессию на капоте помятого кабриолета, назвал всех, кто гневно комментирует его посты, «нищетой» и сообщил, что ему за случившееся ничего не будет.
Как же он ошибался! Административкой молодой человек теперь уже явно не отделается — за сутки он стал фигурантом двух уголовных дел. Первое возбудил Следком по факту ДТП в состоянии алкогольного опьянения и последующих хулиганских действий. Расследование взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.
Затем об уголовное деле заявила и полиция — по статье 267.1 Уголовного кодекса РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). Если вина юноши по этой статье будет доказана, ему может грозить до двух лет лишения свободы.
Полиция заявила, что разыскивает водителя премиального авто, чтобы доставить его в следственные органы.
«Нищета», простите!
Утро понедельника 25 мая юноша начал с публичных извинений, сообщив в соцсетях, что находится в реабилитационном центре для лечения алкогольной зависимости. Он представился и признал, что наговорил много под влиянием алкоголя, обо всё сожалеет.
Однако полиция, видимо, нашла виновника ДТП и в реабилитационном центре. Вскоре Главное управление МВД России по региону сообщило, что он задержан и помещён в изолятор временного содержания.
Кроме того, его премиальный автомобиль со штрафстоянки отправился в место хранения изъятого автотранспорта: машина стала вещественным доказательством по делу об опасном вождении.
Когда верстался номер, следствие готовилось выйти в суд с ходатайством о домашнем аресте молодого человека по уголовному делу об опасном вождении.
Город продолжает обсуждать события вокруг сына миллиардера. «Вот таких — только на СВО, в штурмовые бригады! Там бы он быстро начал по-другому думать и говорить!» — считает нижегородка Юлия Б. «Неужели парень не понял, в какое время мы живём? С рук ему такое поведение точно не сойдёт ни за какие отцовские деньги,» — предполагает Елена С.