Клубы дыма видны за несколько километров: на окраине Калининграда полыхает камыш (видео)

На окраине Калининграда полыхает сухой камыш. Клубы дыма, которые видно за несколько километров, сняли и прислали в «Клопс» очевидцы.
Пожар заметили в понедельник, 25 мая, около 11:30. Как пояснили в ГУ МЧС, в районе Берлинского моста и улицы Энергетиков действительно горит сухой камыш.
«Угрозы жилым строениям нет, на месте работают пожарные», — добавили в ведомстве.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше