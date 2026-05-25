В Калининградской области руины замка Заалау и ещё два археологических объекта включили в перечень памятников

Замок Заалау был основан в декабре 1352 года. В 1525 году его передали Альбрехту Бранденбургскому, а потом — оставшимся в Кёнигсберге каноникам. В начале XVIII века замок перешёл князю Леопольда Дессау, а в XIX веке — государству. До 1900 года в Заалау размещались жилые помещения, сыро- и пивоварня, а также винокурня. После 1945 года замок не использовали. С 2000 года руины находились в частной собственности, но никаких работ там не проводили. Осенью 2025 года они перешли под управление «Дом.РФ». Сейчас памятник готовят к торгам. На продажу выставят сам замок площадью 395 м² и земельный участок под ним. Территория в 3 900 м² предназначена под благоустройство.