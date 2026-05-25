В Новокузнецке обновят дорогу к Площади защитников Донбасса

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» проведут в кузбасском Новокузнецке на участке дороги к Площади защитников Донбасса, сообщили в городской администрации.
Реконструкция затронет фрагмент, расположенный между Ильинским шоссе и кольцевой развязкой на улице Косыгина. Протяженность участка составляет около 900 м.
Во время ремонта подрядчик уложит более 10 тыс. кв. м нового асфальтобетона. Специалисты уже выполнили работы по снятию старого дорожного покрытия и устройству выравнивающего слоя нового.
«Эта дорога является не только транспортной развязкой, ведущей в соседние районы города, но и местом притяжения к мемориальному и парковому комплексу — Площади защитников Донбасса. Объект — один из самых масштабных даже по меркам России», — отметил глава Новокузнецка Денис Ильин.
Сейчас специалисты приступили к подготовке верхнего слоя нового дорожного покрытия. А всего в городе в 2026 году приведут в порядок 25 км трасс.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.