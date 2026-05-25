«Россети Сибирь» рассказали школьникам о правилах электробезопасности на форуме «Антитеррор-2026» в Красноярске

В этом году «Россети Сибирь» выступили партнером конкурса «Киберпатруль», который организовал Центр управления регионом (ЦУР). В нем приняли участие 1277 школьников из разных округов Красноярского края. Ребята создавали контент для соцсетей с целью профилактики буллинга и других правонарушений. Лучшие команды наградили на форуме «Антитеррор», в том числе призами от энергетиков.