В Забайкалье планируют реализовать туристический проект «Кайдаловские избы»

Предприниматель Татьяна Любицкая презентовала в Забайкалье свой проект «Кайдаловские избы», сообщили в министерстве экономического развития края. Реализация этой инициативы позволит привлечь больше путешественников туристов в регион, что отвечает целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
«“Кайдаловские избы” — не просто туристический объект, а важный социокультурный проект. Его реализация может дать мощный импульс развитию туризма в нашем регионе. Проект привлечет туристов, интересующихся этнографией, историей и экологическим туризмом», — подчеркнула министр экономического развития Забайкальского края Жаргалма Бадмажапова.
Проект предполагает создание и восстановление четырех изб на одной улице. Их оформление будет в историческом стиле, отражающем быт казачьей станицы. Также будет дополнительно построен банный комплекс.
«Гостей будет ждать обзорная экскурсия по селу, погружение в чайные традиции казаков, традиционная казачья кухня в русской печи. А еще — организация сенокоса, знакомство с традиционной одеждой, сельская торговая лавка, проведение традиционных празднований, свадеб, выборы поселкового атамана и писаря», — отметила начальник отдела туризма краевого минэкономразвития Татьяна Воронина.
