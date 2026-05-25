Двое взрослых и 6-летняя девочка пострадали в ДТП в Воронежской области

Три человека пострадали в ДТП в Поворино Воронежской области. Авария произошла утром воскресенья, 24 мая, у дома № 157А на улице Свободы. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.
32-летняя жительница столицы Черноземья, управляя кроссовером Haval M6, при проезде нерегулируемого перекрестка не уступила дорогу автомобилю Lada Priora под управлением 38-летнего местного жителя. В результате транспортные средства столкнулись.
Водитель отечественного автомобиля и его 39-летняя пассажирка получили травмы. Также в аварии пострадала 6-летняя девочка, находившася в салоне кроссовера. Всех доставили в больницу.