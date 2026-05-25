Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кемерове росгвардейцы задержали женщину с неожиданной находкой под одеждой

В Кемерове 40-летняя женщина попыталась вынести под одеждой косметику из магазина.

В Кемерове 40-летняя женщина попыталась вынести под одеждой косметику из магазина. Об этом пишет VSE42.RU со ссылкой на управление Росгвардии по Кузбассу.

Покупательница взяла с полки косметическое средство стоимостью около двух тысяч рублей и прошла в примерочную. Там она распаковала товар и спрятала его под верхнюю одежду.

После этого женщина направилась к кассе самообслуживания, оплатила другой товар и попыталась покинуть гипермаркет с похищенным. Ее действия заметили сотрудники магазина и нажали тревожную кнопку.

Прибывшие на место росгвардейцы задержали нарушительницу и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.