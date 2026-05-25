В Кемерове росгвардейцы задержали женщину с неожиданной находкой под одеждой

В Кемерове 40-летняя женщина попыталась вынести под одеждой косметику из магазина. Об этом пишет VSE42.RU со ссылкой на управление Росгвардии по Кузбассу.
Покупательница взяла с полки косметическое средство стоимостью около двух тысяч рублей и прошла в примерочную. Там она распаковала товар и спрятала его под верхнюю одежду.
После этого женщина направилась к кассе самообслуживания, оплатила другой товар и попыталась покинуть гипермаркет с похищенным. Ее действия заметили сотрудники магазина и нажали тревожную кнопку.
Прибывшие на место росгвардейцы задержали нарушительницу и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
