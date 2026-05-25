Красноярцы посадят деревья в память о героях Великой Отечественной войны

В Красноярске 28 мая пройдет международная акция «Сад памяти». Об этом сообщили в министерстве экологии Красноярского края.

Жители и гости города смогут посадить деревья в честь героев Великой Отечественной войны. Организаторы предоставят участникам инвентарь и посадочный материал. Также желающие смогут посадить именное дерево и посвятить его ветерану своей семьи или конкретному герою войны. Для получения благодарственных писем и учета волонтерских часов нужна предварительная регистрация.

Акция «Сад памяти» проходит с 2020 года. За это время в России и за рубежом высадили более 50 млн деревьев. Подключиться к акции можно и онлайн. Подробная информация опубликована на сайте сад-памяти.рф.

Акция пройдет в сквере около железнодорожной станции «Платинум Арена». Начало в 16:00. Мероприятие проходит при поддержке Минприроды России и Федерального агентства лесного хозяйства в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Организаторами выступают региональное отделение движения «Экосистема» и экоцентр «Круговорот».