В Таганроге старушка отдала мошенникам 1,1 млн рублей ради прибавки к пенсии

В Ростовской области сотрудники полиции расследуют уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, жертвой которого стала пожилая жительница Таганрога. Пенсионерка 1946 года рождения обратилась в правоохранительные органы с заявлением лишь спустя несколько дней после случившегося — после разговора с внучкой, которая убедила её, что та стала жертвой обмана.