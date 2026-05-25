В аэропорту Храброво авиапассажир из Санкт-Петербурга привлечён к ответственности за мелкое хулиганство на борту самолёта

Сотрудниками калининградской транспортной полиции привлечён к административной ответственности 57-летний житель Санкт-Петербурга, устроивший дебош на борту авиалайнера, следовавшего рейсом Санкт-Петербург — Калининград.
В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Храброво обратился сотрудник службы пассажирских перевозок с сообщением о необходимости прибытия полицейских на стоянку воздушных судов. Поводом послужило неадекватное поведение одного из пассажиров.
Как установили правоохранители, 57-летний мужчина, находясь на борту самолёта, грубо нарушал общественный порядок. Он вёл себя агрессивно по отношению к бортпроводникам, выражал явное неуважение к окружающим, сопровождая свои действия нецензурной бранью в общественном месте.
На место происшествия прибыли сотрудники специализированного отделения по обеспечению общественного порядка в перевозочном и технологическом секторах объектов транспортной инфраструктуры. Полицейские препроводили дебошира в дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте.
В отношении нарушителя составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях — мелкое хулиганство. Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде административного ареста на срок до пятнадцати суток.
Транспортная полиция напоминает, что противоправное поведение на борту воздушного судна недопустимо и влечёт серьёзные правовые последствия вплоть до уголовной ответственности.