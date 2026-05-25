Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Храброво авиапассажир из Санкт-Петербурга привлечён к ответственности за мелкое хулиганство на борту самолёта

Сотрудниками калининградской транспортной полиции привлечён к административной ответственности 57-летний житель Санкт-Петербурга, устроивший дебош на борту авиалайнера, следовавшего рейсом Санкт-Петербург — Калининград. В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Храброво обратился сотрудник службы пассажирских перевозок с сообщением о необходимости прибытия полицейских на стоянку воздушных судов. Поводом послужило неадекватное…

Источник: Янтарный край

Сотрудниками калининградской транспортной полиции привлечён к административной ответственности 57-летний житель Санкт-Петербурга, устроивший дебош на борту авиалайнера, следовавшего рейсом Санкт-Петербург — Калининград.

В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Храброво обратился сотрудник службы пассажирских перевозок с сообщением о необходимости прибытия полицейских на стоянку воздушных судов. Поводом послужило неадекватное поведение одного из пассажиров.

Как установили правоохранители, 57-летний мужчина, находясь на борту самолёта, грубо нарушал общественный порядок. Он вёл себя агрессивно по отношению к бортпроводникам, выражал явное неуважение к окружающим, сопровождая свои действия нецензурной бранью в общественном месте.

На место происшествия прибыли сотрудники специализированного отделения по обеспечению общественного порядка в перевозочном и технологическом секторах объектов транспортной инфраструктуры. Полицейские препроводили дебошира в дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях — мелкое хулиганство. Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде административного ареста на срок до пятнадцати суток.

Транспортная полиция напоминает, что противоправное поведение на борту воздушного судна недопустимо и влечёт серьёзные правовые последствия вплоть до уголовной ответственности.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше