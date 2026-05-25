В Ростовской области стартовала неделя предпринимательства

Два ростовских производителя победили в федеральном конкурсе.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области стартовала неделя предпринимательства. Зарегистрироваться на четвертый сезон можно до 1 июня. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

В 2024 году первое место в конкурсе занял ростовский бренд семейной одежды. Победитель получил право представить продукцию на форуме «Сильные идеи для нового времени», где президент примерил флагманскую модель — зимнюю куртку.

В 2025 году победила еще одна ростовская компания — разработчик мобильных роботов с автономной навигацией. Их роботов-уборщиков также презентовали главе государства. Сейчас компания входит в число резидентов ИТ-парка Казани и инновационного центра «Сколково».

