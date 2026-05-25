Дебош на борту: калининградские транспортные полицейские задержали агрессивного пассажира из Санкт-Петербурга

ответственности 57-летнего жителя Санкт-Петербурга, который устроил скандал на борту самолёта, прибывшего рейсом из северной столицы.
Сигнал о происшествии поступил в дежурную часть линейного отдела полиции от сотрудника службы пассажирских перевозок. Заявитель просил направить полицейских на стоянку воздушных судов к конкретному борту.
Прибывшие на место сотрудники специализированного отделения по обеспечению общественного порядка установили, что пассажир вёл себя агрессивно по отношению к бортпроводникам, выражался нецензурной бранью и демонстративно нарушал общественный порядок.
Мужчина был препровождён в дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте. В отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Данное правонарушение влечёт наложение административного штрафа или административный арест на срок до 15 суток.
Транспортная полиция обращает внимание авиапассажиров на недопустимость противоправного поведения на борту воздушных судов и в зданиях аэровокзалов. За грубое нарушение общественного порядка законодательством предусмотрена строгая административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность.