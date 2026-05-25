На площади Победы в Калининграде устанавливают памятник князю Владимиру. Монумент обустраивают перед Кафедральным собором Христа Спасителя.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, рабочие с помощью подъёмника опустили на постамент шестиметровую бронзовую статую. После этого установили большой металлический крест, который держит в руках князь Владимир. Общая высота композиции составляет 10,5 метра.
Специалисты также завершили основные работы по благоустройству площадки под памятником. Постамент облицевали гранитом. Торжественное открытие монумента должно состояться в начале июня.
В марте перед Кафедральным собором Христа Спасителя начали демонтировать площадку под памятник князю Владимиру, которую обустраивали за счёт городского бюджета. В Калининградской епархии РПЦ говорили, что на территории «завершаются работы по благоустройству в рамках подготовки постамента». Проект памятника рассмотрели и одобрили на совете по культуре в конце апреля.
Местные власти передали Калининградской епархии 2,2 тысячи квадратных метров на площади Победы для установки памятника князю Владимиру в 2017 году. Соорудить монумент рассчитывают на частные пожертвования. Бывший глава города Александр Ярошук говорил, что поставить монумент в центре Калининграда — его инициатива, а участок для памятника утвердил сам патриарх Кирилл.
На месте под монумент обустроили мини-сквер. В центре круглого возвышения, покрытого плиткой, поставили крест высотой около двух метров. Для подъёма на площадку сделали лестницы. Вокруг поставили лавочки, урны и светильники. Затраты на благоустройство оценивали в пять миллионов рублей.
Идею установки памятника князю Владимиру озвучили ещё осенью 2015 года. Деньги на монумент обещал выделить основатель «Автотора» Владимир Щербаков. Как рассказывал бывший губернатор Антон Алиханов в 2023 году, памятник уже изготавливают. Он отмечал, что скульптор устраняет замечания от епархии.