11 спортсменов вышли в финал Кубка Красноярска по конному спорту, который прошел 23 мая в конно-спортивном комплексе аграрного университета. Участники продемонстрировали мастерство в «выездке». Всего состязались 30 человек, 11 вышли в финал. Особенность турнира заключалась в том, что спортсмены сами выбирали образы, костюмы и музыкальное сопровождение для выступления.