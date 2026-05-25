Резиденты ОЭЗ «Кулибин» инвестировали 31 млрд рублей в новые производства

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» с момента её создания в мае 2020 года вложили 31,47 млрд рублей в строительство новых предприятий, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
На действующих производствах организовано более 1,1 тыс. рабочих мест. Сейчас в ОЭЗ зарегистрировано 58 компаний-резидентов, больше половины из которых работают в химической отрасли. Оставшиеся проекты распределены в сферах машиностроения, металлургии, производства строительных материалов, товаров народного потребления (картон, гофробумага, бытовая химия), а также в области научных исследований.
55 резидентов расположены на площадке в Дзержинске, три — в городе Бор. Общий заявленный объём инвестиций по всем проектам превышает 164 млрд рублей. После выхода предприятий на полную мощность планируется создать более 7,4 тыс. рабочих мест.
Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков отметил, что льготные условия ОЭЗ и готовая инфраструктура привлекают инвесторов из разных регионов и стран.
«Для региона это означает появление новых производств и создание новых рабочих мест, в том числе высокопроизводительных», — цитирует Полякова пресс-служба областного правительства.
Как сообщил заместитель председателя правительства Нижегородской области Артур Батурский, на государственной площадке ОЭЗ в Дзержинске (416,7 га) продолжается строительство инфраструктуры. Завершены работы по созданию сетей газо- и электроснабжения, в высокой степени готовности находятся локальные очистные сооружения и автодороги. Параллельно возводятся промышленные корпуса и административное здание.
Генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области (управляющей компании ОЭЗ) Игорь Ищенко уточнил, что на данный момент завершено строительство 12 предприятий. Большинство из них уже приступило к производству.
Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин добавил, что резиденты ОЭЗ получают налоговые льготы, а для инвесторов создана необходимая инфраструктура.
В ноябре 2025 года правительство России подписало постановление о расширении территории ОЭЗ «Кулибин» на 117,7 га за счёт участка в городском округе Бор. Общая площадь зоны теперь составляет 842,4 га. Меры поддержки инвесторов реализуются в рамках федерального проекта «Повышение инвестиционной активности» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».