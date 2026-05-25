Завод кормовых ферментов «Эфко» под Белгородом подорожал до 12,4 млрд

Общий объем инвестиций ГК «Эфко» в строительство биотехнологического завода кормовых ферментов в поселке Белая Вежа Красногвардейского района Белгородской области достиг 12,4 млрд руб. До конца этого года «Эфко» завершит разработку технологий получения кормовых добавок маннаназы и бета-глюканазы — ферментов, направленных на повышение усвояемости кормов в свиноводстве и птицеводстве. Об этом рассказали в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.