Красноярцам рассказали, как правильно выбрать клубнику

С наступлением сезона на прилавках Красноярска появляется все больше клубники. Специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» рассказали, на что стоит обратить внимание при покупке ягод. По словам экспертов, самой вкусной и ароматной считается сезонная местная клубника, выращенная в открытом грунте без стимуляторов роста. В Красноярском крае такая ягода появляется в продаже с мая по октябрь. Импортная клубника, которая продается зимой и весной, чаще всего поступает из Китая, Казахстана, Египта и Турции. Несмотря на привлекательный внешний вид, такие ягоды нередко уступают сезонным по вкусу и аромату. При покупке специалисты советуют выбирать ягоды небольшого размера — около 3−4 сантиметров. Клубника должна быть упругой, равномерно окрашенной, без следов плесени, гнили и повреждений. Перезревшие ягоды обычно мягкие и темно-бордовые, а недозревшие можно узнать по зеленому кончику и светлым бокам. Важным показателем качества остается аромат. Натуральный насыщенный запах говорит о спелости и хорошем вкусе ягоды. Также стоит обратить внимание на чашелистики — они должны быть свежими и зелеными. После покупки клубнику рекомендуют хранить в холодильнике и мыть только перед употреблением, что позволит сохранить свежесть ягод дольше.