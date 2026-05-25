Кадровые центры Поморья помогли трудоустроить более 2,3 тысячи человек

Особое внимание кадровые центры уделяли поддержке приоритетных категорий населения. С начала года работу нашли 758 молодых людей в возрасте до 35 лет, 248 жителей предпенсионного возраста, 69 многодетных родителей, 67 людей с инвалидностью, а также 57 участников СВО и членов их семей. Для соискателей применялись программы адаптации, сопровождение на рабочем месте и индивидуальный подход.