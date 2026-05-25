Кадровые центры Поморья помогли трудоустроить более 2,3 тысячи человек

Более 2,3 тысячи жителей Архангельской области с начала года нашли работу с помощью кадровых центров «Работа России», которые развиваются при поддержке нацпроекта «Кадры». За помощью в службу занятости за этот период обратились 8,8 тысячи человек.
Наиболее востребованной у соискателей стала работа в сфере оптовой и розничной торговли, где трудоустроились почти 20% граждан. Также жители Поморья выбирали вакансии в обрабатывающих производствах, транспортировке и хранении, государственном управлении, образовании и здравоохранении.
Особое внимание кадровые центры уделяли поддержке приоритетных категорий населения. С начала года работу нашли 758 молодых людей в возрасте до 35 лет, 248 жителей предпенсионного возраста, 69 многодетных родителей, 67 людей с инвалидностью, а также 57 участников СВО и членов их семей. Для соискателей применялись программы адаптации, сопровождение на рабочем месте и индивидуальный подход.
Как отметил министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Владимир Торопов, кадровые центры стали современными клиентоориентированными площадками, где специалисты сопровождают человека от первой консультации до выхода на новое место работы. Он подчеркнул, что адресная поддержка особенно важна для молодежи, родителей с детьми, людей с инвалидностью и участников СВО.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.