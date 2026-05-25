Глава Канавинского района Иванов наградил волонтера Карпова «За содействие специальной военной операции»

Глава Канавинского района Нижнего Новгорода Артем Иванов наградил ведомственной медалью министерства обороны «За содействие специальной военной операции» педагога дополнительного образования школы № 55 Илью Карпова. Об этом сообщили в районной администрации.
Как рассказали специалисты, с 2022 года волонтеры школы № 55 активно оказывают помощь мотострелковым полкам. В рамках этой инициативы были переданы строительные материалы для обеспечения личного состава жилищными и бытовыми помещениями, автозапчасти, инструменты для ремонта автомобильной техники, а также предметы личного пользования, средства связи и радиоэлектронной борьбы для военнослужащих.
По словам главы Канавинского района Артема Иванова, все волонтеры, проявившие неравнодушие, твердую гражданскую позицию и деятельный патриотизм, должны быть поощрены за помощь бойцам СВО, а также жителям Донецкой народной республики и Луганской народной республики.
«Я хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто принимает участие в подобных инициативах. Этот труд — не просто помощь, а осознанный выбор и выражение активной жизненной позиции, что особенно важно в нынешние времена. Каждый из нас может внести свой вклад в общее дело, и именно такие поступки делают наш народ и нашу страну сильными и сплоченными. Награждение Ильи Антоновича — это не только признание его личных заслуг, но и пример для всех нас. Мы должны помнить, что каждому из нас необходимо поддерживать тех, кто защищает нашу Родину», — подчеркнул он.
Сам Илья Карпов считает, что поддержка наших бойцов — это моральная опора для них.
«Мы хотим, чтобы они чувствовали, что за ними стоит вся страна, что их ждут и поддерживают. Это придает им сил и уверенности. В рамках деятельности нашего общественного объединения “Суть времени” мы активно занимаемся организацией сбора и отправки гуманитарной помощи для поддержки военнослужащих. Мы формируем конвой с необходимым грузом и доставляем его непосредственно в зону проведения специальной операции. По моему мнению, такие инициативы важно развивать с ранних лет, начиная со школьной скамьи. Участие в военно-патриотических мероприятиях и в соревнованиях “Зарница” формирует у детей командный дух и стремление к помощи. В настоящее время дети активно участвуют в сборе гуманитарной помощи: они помогают сортировать, упаковывать и загружать грузы. Таким образом, мы не только поддерживаем наших военнослужащих, но и воспитываем у подрастающего поколения чувство ответственности и патриотизма», — рассказал Илья Карпов.