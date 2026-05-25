Восстановление дорог в Дебальцево завершено на 70%

Хабаровский край продолжает восстанавливать инфраструктуру в Донецкой Народной Республике в рамках системы шефской поддержки новых регионов России, созданной по инициативе президента Владимира Путина. «Губернатор Дмитрий Демешин подчеркивает особую важность шефской поддержки новых регионов России как неотъемлемой общенациональной задачи по их социально-экономическому развитию. Во время командировок глава Хабаровского края лично контролирует, как идет восстановление инфраструктурных объектов, и намечает планы на будущие года. Этим летом мы поможем отремонтировать 4 улицы. Общая сумма контрактов — более 186 млн рублей. Объекты готовы уже на 70%», — рассказали в краевом Минтрансе.