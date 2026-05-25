Двоих взрослых и одного ребенка спасли на пожаре из-за электрощитка в Волгограде

Электрощитки полыхали утром 25 мая на четырех этажах 9-этажки на улице Краснополянской в Дзержинском районе Волгограда. Пожарные эвакуировали из задымленного подъезда 14 человек. Двоих взрослых и ребенка спасли на пожаре с помощью спасательных устройств.
Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, возгорание произошло утром во втором подъезде дома. Жители заметили искрящийся электрощиток и вызвали пожарных. Тем временем, едкий дым быстро расползался по этажам. А к моменту приезда пожарных в подъезде полыхали щитки на четырех этажах.
Людей спасали не только от огня, но и от угара. Пожар ликвидировали. Его причину еще предстоит установить.
