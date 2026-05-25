Прямые рейсы между Сочи и Абу-Даби возобновят с 15 июня

Авиакомпания Etihad Airways возобновит рейсы из Сочи в Абу-Даби после временных ограничений.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпания Etihad Airways с 15 июня возобновит прямые рейсы между Сочи и Абу-Даби после временного прекращения из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России.

Перелеты будут выполняться четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Продолжительность полета составит около 4 часов 20 минут. Цены на билеты начинаются от 14,2 тысяч рублей без багажа и от 17 тысяч — с багажом.

На данный момент Etihad Airways продолжает осуществлять рейсы между Абу-Даби и Москвой дважды в день, а с середины июня ожидается сокращение продолжительности полета — с 7 часов 35 минут до примерно 5,5−6 часов.

Первое прямое сообщение между Сочи и Абу-Даби было запущено в мае 2025 года, выполнялось на Airbus A320 три раза в неделю и должно было стимулировать туристический поток и укреплять связи между странами. Но из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке в феврале 2026 года авиакомпании скорректировали расписания и приостановили рейсы, поскольку власти Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта закрыли воздушное пространство для обеспечения безопасности.

Абу-Даби: нефтяная столица ОАЭ и площадка для переговоров по Украине
Абу-Даби — крупнейший эмират и столица Объединенных Арабских Эмиратов. В последние годы город превратился в один из ключевых политических и экономических центров Ближнего Востока. Сегодня Абу-Даби играет важную роль не только в нефтяной отрасли, но и в международной дипломатии, инвестициях и переговорах между государствами.
Читать дальше