Прямые рейсы между Сочи и Абу-Даби возобновят с 15 июня

Авиакомпания Etihad Airways с 15 июня возобновит прямые рейсы между Сочи и Абу-Даби после временного прекращения из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России.
Перелеты будут выполняться четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Продолжительность полета составит около 4 часов 20 минут. Цены на билеты начинаются от 14,2 тысяч рублей без багажа и от 17 тысяч — с багажом.
На данный момент Etihad Airways продолжает осуществлять рейсы между Абу-Даби и Москвой дважды в день, а с середины июня ожидается сокращение продолжительности полета — с 7 часов 35 минут до примерно 5,5−6 часов.
Первое прямое сообщение между Сочи и Абу-Даби было запущено в мае 2025 года, выполнялось на Airbus A320 три раза в неделю и должно было стимулировать туристический поток и укреплять связи между странами. Но из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке в феврале 2026 года авиакомпании скорректировали расписания и приостановили рейсы, поскольку власти Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта закрыли воздушное пространство для обеспечения безопасности.