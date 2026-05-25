Форум-акселератор «Бизнес в новой экономике» прошел в Омске

Новые направления для предпринимательства и развитие экспорта стали темами форума-акселератора «Бизнес в новой экономике», который прошел в Омске. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в правительстве Омской области.
«Меняется география внешних связей: сегодня на первый план выходят страны ближнего зарубежья, Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока. Когда освобождаются ниши, это шанс занять их нашими предпринимателями. Когда меняются правила игры, побеждает тот, кто быстрее адаптируется», — отметил заместитель министра экономического развития региона Константин Чуловский.
На пленарной сессии форума эксперты и предприниматели обсудили стратегии роста в текущих условиях. Международные эксперты — Ибрагим Мелло (Иран и Ближний Восток), Сартойо Любарто Санвирья (Юго-Восточная Азия) и Лавлиш Танедж (Индия) — рассказали о специфике продвижения российской продукции за рубежом. Также изучить особенности стран и рассмотреть новые направления для поставок помогает Центр поддержки экспорта Омской области.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.