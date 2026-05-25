В Ростове-на-Дону упразднят два автобусных маршрута и скорректируют четыре

Маршрут № 88 утратил прежний путь следования по проспекту Стачки. Теперь его конечными пунктами станут Привокзальная площадь и Центральный автовокзал. Такое решение, как пояснили в администрации, позволит эксплуатировать зарядную станцию, расположенную на Привокзальной площади. Чтобы компенсировать сокращение подвижного состава в районе остановки «ВОС», уже в конце мая на маршруты, в том числе на № 16 (Центральный рынок — ВОС), выйдут новые сочлененные автобусы, известные как «гармошки».