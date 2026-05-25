ФСБ показала кадры с минами на корпусе газовоза «Аррхениус». Видео

Федеральная служба безопасности опубликовала видеозапись магнитных мин, обнаруженных на корпусе газовоза «Аррхениус» в порту Усть-Луга. Боеприпасы оказались заводскими изделиями одной из стран НАТО, а судно прибыло из бельгийского Антверпена.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Федеральная служба безопасности предоставила видеозапись, на которой запечатлены магнитные мины, прикрепленные к корпусу газовоза «Аррхениус» в порту Усть-Луга. Кадры оперативной съемки ведомства опубликовало агентство РИА Новости.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что обнаруженные боеприпасы являются морскими магнитными минами заводского производства, изготовленными в одной из стран НАТО. Газовоз прибыл в Ленинградскую область из бельгийского порта Антверпен 20 мая с задержкой в несколько дней. Опасная находка была оперативно обезврежена сотрудниками ФСБ во взаимодействии с Министерством обороны и Росгвардией, а по факту инцидента возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.

