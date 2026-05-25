В 2027 году будут созданы 95 кластеров «Профессионалитета»

Одной из ключевых задач проекта остается максимальное приближение образовательного процесса к реальному производству. Эту задачу решают за счет прямого участия работодателей в составлении программ и обеспечении практики. Например, на базе Курского монтажного техникума (кластер «Росатома») широко применяется механизм целевого обучения. А в Пермском авиационном техникуме молодежь осваивает навыки работы на полномасштабных макетах двигателей ПД-14 и ПС-90А. Это возможно, поскольку необходимое оборудование в учебном заведении установили при поддержке «ОДК-Авиадвигатель».