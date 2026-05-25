В 2027 году будут созданы 95 кластеров «Профессионалитета»

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что в следующем году в стране создадут 95 кластеров «Профессионалитета». Они отобраны на основе 389 заявок, поступивших от регионов.
Кластеры будут созданы по нескольким отраслям. Наибольшее количество заявок пришлось на машиностроение, металлургию, сельское хозяйство, строительство, ИТ-сферу и педагогику. К проекту присоединятся еще 430 колледжей и более 620 предприятий-работодателей.
В 87 регионах России будут работать 696 кластеров «Профессионалитета». Сегодня в таких пространствах обучаются более 2 млн человек. Они осваивают около 3 тыс. образовательных программ. К 2030 году количество кластеров должно достичь 981, а число учащихся — 3,7 млн человек.
Одной из ключевых задач проекта остается максимальное приближение образовательного процесса к реальному производству. Эту задачу решают за счет прямого участия работодателей в составлении программ и обеспечении практики. Например, на базе Курского монтажного техникума (кластер «Росатома») широко применяется механизм целевого обучения. А в Пермском авиационном техникуме молодежь осваивает навыки работы на полномасштабных макетах двигателей ПД-14 и ПС-90А. Это возможно, поскольку необходимое оборудование в учебном заведении установили при поддержке «ОДК-Авиадвигатель».
Кластеры «Профессионалитета» нацпроекта «Молодёжь и дети» подготовили 350 тыс. человек, из которых гарантированно трудоустраиваются почти 90%. К концу текущего года число выпускников превысит 600 тыс., а к 2028-му на рынок труда должны пополнить не менее 1 млн молодых специалистов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.