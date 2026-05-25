В Ремонтненском районе прошел форум юных лидеров

Педагоги Центра детского творчества Ремонтненского района Ростовской области провели ежегодный форум лидеров детского движения. В нем приняли участие 36 учащихся из 11 детских общественных организаций.
Как сообщает газета «Рассвет», мероприятие открылось приветствием директора Центра детского творчества Ольги Красноруцкой. Форум прошел в формате путешествия по республикам России. Началом стала интерактивная игра-нетворкинг «Единство в нас!», направленная на знакомство участников.
В ходе форума школьники создали карту федеральных округов России. Программа включала танцевальный этап, а также исполнение песен на даргинском, бурятском и башкирском языках.
Завершилось мероприятие совместным исполнением песни. Кроме того, команды представили эмблемы Единства народов России, разработанные в ходе коллективного мозгового штурма.