В Ремонтненском районе прошел форум юных лидеров

Педагоги Центра детского творчества Ремонтненского района Ростовской области провели ежегодный форум лидеров детского движения. В нем приняли участие 36 учащихся из 11 детских общественных организаций.

Как сообщает газета «Рассвет», мероприятие открылось приветствием директора Центра детского творчества Ольги Красноруцкой. Форум прошел в формате путешествия по республикам России. Началом стала интерактивная игра-нетворкинг «Единство в нас!», направленная на знакомство участников.

В ходе форума школьники создали карту федеральных округов России. Программа включала танцевальный этап, а также исполнение песен на даргинском, бурятском и башкирском языках.

Завершилось мероприятие совместным исполнением песни. Кроме того, команды представили эмблемы Единства народов России, разработанные в ходе коллективного мозгового штурма.