Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Психолог объяснила, почему люди сидят в телефоне вместо сна

Желание сидеть по ночам в телефоне может быть связано со стрессом, тревогой и нехваткой времени на себя.

Желание сидеть по ночам в телефоне может быть связано со стрессом, тревогой и нехваткой времени на себя. Об пишет РИА Новости со ссылкой на психолога Кристину Морозову.

По словам специалиста, такое поведение называют прокрастинацией сна. Человек устал и понимает, что ему нужно лечь спать, но вместо этого смотрит сериалы, листает соцсети или долго сидит в гаджетах.

Использование телефона может вызывать выброс дофамина. Его часто называют гормоном удовольствия. Из-за этого у человека постепенно формируется привычка брать гаджет перед сном, даже если это мешает нормальному отдыху.

Среди других причин Кристина Морозова назвала нехватку личного времени в течение дня, высокий уровень стресса и тревоги. В таких случаях ночное сидение в телефоне может становиться попыткой отвлечься и немного снизить напряжение.

Однако такая привычка ухудшает качество сна и может усиливать усталость на следующий день.