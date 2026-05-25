Психолог объяснила, почему люди сидят в телефоне вместо сна

Желание сидеть по ночам в телефоне может быть связано со стрессом, тревогой и нехваткой времени на себя. Об пишет РИА Новости со ссылкой на психолога Кристину Морозову.
По словам специалиста, такое поведение называют прокрастинацией сна. Человек устал и понимает, что ему нужно лечь спать, но вместо этого смотрит сериалы, листает соцсети или долго сидит в гаджетах.
Использование телефона может вызывать выброс дофамина. Его часто называют гормоном удовольствия. Из-за этого у человека постепенно формируется привычка брать гаджет перед сном, даже если это мешает нормальному отдыху.
Среди других причин Кристина Морозова назвала нехватку личного времени в течение дня, высокий уровень стресса и тревоги. В таких случаях ночное сидение в телефоне может становиться попыткой отвлечься и немного снизить напряжение.
Однако такая привычка ухудшает качество сна и может усиливать усталость на следующий день.