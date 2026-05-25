Минтранс намерен проработать инициативу разрешить мотоциклам ездить по выделенной полосе

Речь о выделенной полосе для общественного транспорта.

Министерство транспорта РФ проработает вопрос реализации инициативы, в соответствии с которой мотоциклистам будет разрешено передвигаться по выделенной полосе для общественного транспорта. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава министерства Андрей Никитин в комментарии Life.

«Как байкер, конечно, я за. Как министр — надо подумать над безопасностью и проработать этот вопрос», — сказал он. По его словам, вопрос будет прорабатываться, по всей видимости, вместе «с вопросом с электровелосипедами». «Надо будет посмотреть, действительно, как оптимально выстроить схему движения», — сказал Никитин.

В Калининграде отдельные полосы для общественного транспорта выделили на Ленинском проспекте в 2025 году. Как отмечал в интервью «Новому Калининграду» председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации города Антон Романов, они показали свою эффективность: «Для пассажира общественного транспорта конечное значение имеет скорость. Скорость и время. И на Ленинском проспекте после введения внедрения выделенной полосы время движения транспорта сократилось».

Андрей Никитин: биография, личная жизнь и карьера
Андрей Никитин — российский государственный и политический деятель, который прошел путь от бизнеса до поста министра транспорта. Детали его биографии — в нашем материале.
Читать дальше