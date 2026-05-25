Бывших полицейских отправили в колонию строгого режима за взятки

Как установило следствие, в мае 2025 года начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков Павел Боровиков и его подчиненный Данил Караулов задержали троих пермяков по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотических средств. Один из мужчин предложил полицейским не регистрировать сообщение о преступлении, а вместо этого отпустить их за взятку в размере 10 тыс. руб. Боровиков, в свою очередь, повысил сумму взятки до 600 тыс. руб. За несколько дней полицейским передали 348 тыс. руб. Полностью получить взятку они не успели, поскольку были задержаны сотрудниками краевого главка МВД.