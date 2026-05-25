В крымском селе Вилино освятили первый православный храм

В селе Вилино Бахчисарайского района состоялось освящение нового храма. До недавнего времени там не было православной церкви, сообщает «Крымское информационное агентство».

Именно из-за отсутствия храма в селе депутат Государственной думы Анатолий Аксаков решил посодействовать строительству церкви. Вилино — его родное село, в котором проживают свыше восьми тысяч человек.

Проект храма в честь Иоанна Предтечи разработал Дионисий Иванников — художник‑монументалист и руководитель московского мозаичного цеха. Автор проекта отметил ключевую особенность внутреннего убранства: интерьер украсит мозаика из натурального камня, которому миллионы лет.

Концепция храма выстроена так, чтобы мозаика, иконы и ткани вместе воплощали единую идею — гармонично соединить в пространстве храма православную традицию, историческое наследие и искусство.

Планируется возвести трехэтажный храм высотой 45 метров, рассчитанный на 500 прихожан. Храмовый комплекс также будет включать часовню, дом причта, дом настоятеля, общественное здание и входную группу. Совокупная площадь комплекса достигнет 2 644,3 квадратного метра.