В крымском селе Вилино освятили первый православный храм

Именно из-за отсутствия храма в селе депутат Государственной думы Анатолий Аксаков решил посодействовать строительству церкви. Вилино — его родное село, в котором проживают свыше восьми тысяч человек.
Проект храма в честь Иоанна Предтечи разработал Дионисий Иванников — художник‑монументалист и руководитель московского мозаичного цеха. Автор проекта отметил ключевую особенность внутреннего убранства: интерьер украсит мозаика из натурального камня, которому миллионы лет.
Концепция храма выстроена так, чтобы мозаика, иконы и ткани вместе воплощали единую идею — гармонично соединить в пространстве храма православную традицию, историческое наследие и искусство.
Планируется возвести трехэтажный храм высотой 45 метров, рассчитанный на 500 прихожан. Храмовый комплекс также будет включать часовню, дом причта, дом настоятеля, общественное здание и входную группу. Совокупная площадь комплекса достигнет 2 644,3 квадратного метра.