Под Минском ГАИ привлекла к ответственности 40 водителей, говоривших по телефону за рулем

ГАИ сообщила, что под Минском 40 водителей попались на одном и том же нарушении с телефоном. Подробности приводит УВД Минского облисполкома.
За выходные сотрудники ГАИ области установили более 1200 нарушений со стороны водителей. В частности, было задержано 20 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, было пресечено 74 факта управления транспортными средствами белорусами, у которых нет прав.
«40 водителей привлечены к административной ответственности за использование телефона во время движения», — сказано в сообщении.
Еще 82 водителя пренебрегли правилами безопасной перевозки несовершеннолетних пассажиров, а еще 105 фактов касались неиспользования ремней безопасности.
