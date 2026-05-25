Под Минском ГАИ привлекла к ответственности 40 водителей, говоривших по телефону за рулем

За выходные сотрудники ГАИ области установили более 1200 нарушений со стороны водителей. В частности, было задержано 20 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, было пресечено 74 факта управления транспортными средствами белорусами, у которых нет прав.