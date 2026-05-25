Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кому стоит готовиться к отключению воды в Волгограде в первых числах июня

Приостановка подачи ресурса связана с подготовкой к будущему отопительному сезону.

Подготовка к будущему отопительному сезону продолжается в Волгограде. Некоторые виды работ требуют приостановки подачи горячей воды.

Первыми неудобства испытают жители Дзержинского района. Здесь масштабное отключение ждет горожан с первого дня лета. В списке адресов дома на улицах:

51-й Гвардейской Дивизии, 15, 17а, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 34а, 35, 36, 36/1, 37, 38б, 39, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56;

Восточно-Казахстанская, 6, 8, 10, 12, 14;

Гейне, 1а, 3а, 17а, 19, 21, 21а;

Ессентукская, 3, 19;

Историческая, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 140, 142;

Кутузовская, 1, 9;

Колпинская, 1а, 1б, 9, 11;

Краснополянская, 1а, 11, 12, 14а, 26, 26а, 44а, 48, 68, 70, 72, 72а;

Панкратовой, 60;

Полесская, 6;

Республиканская, 12, 14,16, 20, 21, 22, 24;

Савкина, 2, 4, 6, 10, 12,14,16;

Толбухина, 9, 36, 38, 40;

Фестивальная, 17;

Шекснинская, 8а, 10а, 12а, 16.

Без воды их оставят до 11 числа.

В Советском районе воду отключат со 2 июня до 15-го в девятиэтажке на улице Тулака, 1а. На два дня — с 3 до 4 июня подачу ресурса приостановят по адресам:

Волгоградская, 9, 11, 13, 162;

Голубятникова, 9, 10, 12;

Терешковой, 9.

В Ворошиловском районе отключение со 2 до 4 июня ожидает волгоградцев, проживающих на улицах:

Ардатовская, 2;

Клубная, 13;

Милиционера Буханцева, 48, 50, 66;

Чигиринская, 2.

В тот же день, когда им вернут воду, ее перестанут поставлять в дома Центрального района на улицах Новороссийская, 43, и Чапаева 8, 10 и 18. Вернут ресурс 17 июня.

С 9 до 22 июня горячей воды не будет в домах на улице Кубанской, 15 и 15а, сообщается на сайте компании «Концессии водоснабжения».

Ранее поставщики газа назвали четыре района Волгоградской области, где отключат газ в конце мая.