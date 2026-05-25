Кому стоит готовиться к отключению воды в Волгограде в первых числах июня

Подготовка к будущему отопительному сезону продолжается в Волгограде. Некоторые виды работ требуют приостановки подачи горячей воды.
Первыми неудобства испытают жители Дзержинского района. Здесь масштабное отключение ждет горожан с первого дня лета. В списке адресов дома на улицах:
51-й Гвардейской Дивизии, 15, 17а, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 34а, 35, 36, 36/1, 37, 38б, 39, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56;
Восточно-Казахстанская, 6, 8, 10, 12, 14;
Гейне, 1а, 3а, 17а, 19, 21, 21а;
Ессентукская, 3, 19;
Историческая, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 140, 142;
Кутузовская, 1, 9;
Колпинская, 1а, 1б, 9, 11;
Краснополянская, 1а, 11, 12, 14а, 26, 26а, 44а, 48, 68, 70, 72, 72а;
Панкратовой, 60;
Полесская, 6;
Республиканская, 12, 14,16, 20, 21, 22, 24;
Савкина, 2, 4, 6, 10, 12,14,16;
Толбухина, 9, 36, 38, 40;
Фестивальная, 17;
Шекснинская, 8а, 10а, 12а, 16.
Без воды их оставят до 11 числа.
В Советском районе воду отключат со 2 июня до 15-го в девятиэтажке на улице Тулака, 1а. На два дня — с 3 до 4 июня подачу ресурса приостановят по адресам:
Волгоградская, 9, 11, 13, 162;
Голубятникова, 9, 10, 12;
Терешковой, 9.
В Ворошиловском районе отключение со 2 до 4 июня ожидает волгоградцев, проживающих на улицах:
Ардатовская, 2;
Клубная, 13;
Милиционера Буханцева, 48, 50, 66;
Чигиринская, 2.
В тот же день, когда им вернут воду, ее перестанут поставлять в дома Центрального района на улицах Новороссийская, 43, и Чапаева 8, 10 и 18. Вернут ресурс 17 июня.
С 9 до 22 июня горячей воды не будет в домах на улице Кубанской, 15 и 15а, сообщается на сайте компании «Концессии водоснабжения».
Ранее поставщики газа назвали четыре района Волгоградской области, где отключат газ в конце мая.