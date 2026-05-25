В Красноярске выбрали лучшего педагога дополнительного образования

В Красноярске подвели итоги конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Об этом сообщили в министерстве образования края.
В финальных испытаниях участвовали 50 педагогов. Абсолютным победителем стала Юлия Шереметьева из красноярского детского технопарка «Кванториум». Она получила диплом и сертификат на 500 тыс. рублей. Награду ей вручил заместитель министра образования края Константин Масюлис.
Юлия Шереметьева работает наставником энерджиквантума. Там школьники изучают альтернативную энергетику и углубляют знания по физике, математике и информатике.
«Современным подросткам интересно всё. В мире не совершено ещё столько открытий, и сегодняшние школьники могут это исправить. В технопарке “Кванториум” детей не ограничивают жёсткими рамками: мы работаем над инновационными разработками и ежедневно придумываем новое», — сказала Юлия Шереметьева.
Победители в отдельных номинациях получили дипломы и сертификаты на 200 тыс. рублей. В этом году участники конкурса работали над личным брендом педагога. Они готовили образовательное предложение, контент, стратегию продвижения, имиджевое мероприятие и презентовали свой продукт.
Победители от Красноярского края представят регион на федеральном этапе конкурса. Финал пройдет в Самаре с 26 сентября по 1 октября.