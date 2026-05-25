В Красноярске 11 спортсменов вышли в финал Кубка города по конному спорту

В Красноярске завершился Кубок города по конному спорту. Соревнования прошли в конно-спортивном комплексе Красноярского государственного аграрного университета.
В предварительных заездах участвовали 30 спортсменов из Красноярска. В финал вышли 11 сильнейших участников. Турнир прошел в дисциплине «выездка». Это один из самых сложных видов конного спорта, где важны точность движений, плавность элементов и взаимодействие всадника с лошадью.
Особенностью соревнований стали костюмированные выступления. Участники сами выбирали образы, костюмы и музыку для своих программ. Зрители увидели Моану, викинга, ведьму, невесту, испанскую девушку, героя из фильма «Оно» и другие образы. Самой юной участницей стала 14-летняя Валерия Каратаева. Она выступила на лошади по кличке Ангара с программой «Гавайи» и победила в группе «Кюр Дети». Победительница в группе «Командный приз. Дети» Миланика Семенова рассказала, что давно хотела выступить в костюмированном кюре.
«В этом году я выступила в костюме и под музыку из маминого любимого фильма “Три орешка для Золушки”. Я долго готовилась к турниру. Соперники были сильными, но мы с моим конём Висконти отлично справились, и в итоге одержали победу», рассказала спортсменка.
На открытии турнира студенты аграрного университета показали выступление по вольтижировке. Спортсмены вместе с лошадью по кличке Лилу продемонстрировали элементы конного спорта, акробатики и гимнастики. Для юных гостей также организовали бесплатные катания на пони и активности с игрушечными лошадями.
Ранее мэр Красноярска Сергей Верещагин анонсировал реконструкцию городского ипподрома к 400-летию города.