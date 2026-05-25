В Красноярске 11 спортсменов вышли в финал Кубка города по конному спорту

Особенностью соревнований стали костюмированные выступления. Участники сами выбирали образы, костюмы и музыку для своих программ. Зрители увидели Моану, викинга, ведьму, невесту, испанскую девушку, героя из фильма «Оно» и другие образы. Самой юной участницей стала 14-летняя Валерия Каратаева. Она выступила на лошади по кличке Ангара с программой «Гавайи» и победила в группе «Кюр Дети». Победительница в группе «Командный приз. Дети» Миланика Семенова рассказала, что давно хотела выступить в костюмированном кюре.