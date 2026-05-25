Аграрии Батыревского округа Чувашии закупили более 70 единиц сельхозтехники

Это стало возможным в том числе благодаря программам льготного лизинга.

Свыше 70 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования было приобретено аграриями Батыревского округа Чувашии в 2025 году. Это стало возможным при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в администрации муниципалитета.

Одним из лидеров по обновлению машинно-тракторного парка в муниципалитете является предприятие «Батыревский». В этом году на посевную кампанию оно вывело новый современный посевной комплекс.

«Это уже второй посевной комплекс в нашем хозяйстве. Мы посмотрели его в деле, оценили эффективность и решили приобрести еще один. Мы уделяем первостепенное внимание состоянию машинно-тракторного парка, так как это залог высоких урожаев», — подчеркнул руководитель хозяйства Петр Ялуков.

Отметим, что предприятия агропромышленного комплекса имеют возможность приобретать новую технику по программам льготного лизинга и брать кредиты на выгодных условиях. Такая поддержка позволяет им оптимизировать расходы и направлять высвобожденные средства на закупку семян, средств защиты растений и удобрений.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.