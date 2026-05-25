В Севастополе выписали двух пострадавших после ЧП в школе детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости Крым. В Севастополе выписали двух пострадавших после ЧП в школе детей, в больнице города остаются четверо подростков. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Юношу и девушку, которые проходили лечение на детском комплексе после обрушения балкона в школе № 13, сегодня выписали из больницы. По состоянию на 13:30 в медицинском учреждении остаются четверо подростков», — сообщил он на аппаратном совещании.

Еще двое парней находятся на лечении в Российской детской клинической больнице в Москве.

ЧП в школе № 13

ЧП произошло в среду около 11 утра в школе № 13 в поселке Кача под Севастополем. Дети вышли на балкон сфотографироваться, и в какой-то момент конструкции рухнули вниз. С места в больницы увезли девятерых подростков. Все они — выпускники школы. Возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле в СК России.

Позже число пострадавших увеличилось до 10 человек, в больницу обратилась еще одна девушка. Один из пострадавших при ЧП в школе Севастополя находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь,

По предварительным данным Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю, нарушения при выполнении капитального ремонта школы могли стать причиной обрушения балкона с детьми. Капремонт был проведен в прошлом году. В мае Единая дирекция капитального строительства подписала акт о завершении работ и приемке объекта в эксплуатацию, согласно которому подрядчик выполнил работы в полном объеме в соответствии с проектной документацией и условиями контракта.

Как рассказали РИА Новости Крым в департаменте образования Севастополя, школа № 13 была построена в 1935 году. Сейчас в ней обучается 521 ученик.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше