Жители Воронежской области сдали в банки 3 тонны мелочи

В Воронежской области подвели итоги всероссийской акции «Монетная неделя», которая прошла в апреле. Жители региона сдали в банки 611 тысяч монет общим весом три тонны! Таким образом воронежцы обменяли 3,5 млн рублей.
— 91% сданных монет — рубли разных номиналов, остальные 9% — копейки. Чаще всего воронежцы приносили металлические 10 рублей, реже всего — 1 копейку, — сообщили в отделении Банка России по Воронежской области. — В целом, чтобы вернуть металлические деньги в оборот, вовсе не нужно ждать особого случая: достаточно расплачиваться ими за покупки, а не отправлять в копилку.
Кроме банков, к «Монетной неделе» в регионе активно подключились магазины и аптеки. Некоторые участники акции продолжают принимать мелочь и сейчас (их адреса можно уточнить на сайте акции).